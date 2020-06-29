В Москве пожелали Вашингтону спокойствия

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела США, к которым относится и проблема со сносом памятников. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня.

Москва не собирается реагировать на инициативу группы американцев демонтировать памятник первому губернатору русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX века. Александру Баранову, установленный в городе Ситка на Аляске. Сейчас в США начался настоящий бум по уничтожению исторических монументов. Например, снесли несколько памятников Христофору Колумбу под предлогом того, что якобы из-за первооткрывателя Америки начался геноцид индейцев. Некоторые жители США заявили, что и памятник Баранову оскорбляет чувства коренного населения Аляски.

"Это внутреннее дело США", – отказался от комментариев Песков. Он напомнил, что Россия уже пережила "не самый блистательный период нашей истории", когда в стране массово уничтожались памятники, передает URA.RU. Сейчас с этим столкнулась Америка.

"Мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии", – подчеркнул Песков.

Беспорядки в США начались после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации против расизма переросли в погромы. Акции перекинулись за океан. в результате в Бельгии снесли памятник королю Леопольду II, известному жестким стилем управления колониями. В Лондоне демонстранты облили краской памятник Уинстону Черчиллю, припомнив премьеру расистские высказывания. Но больше всего памятников пострадало в США. В результате президент Дональд Трамп издал указ, предусматривающий длительные тюремные сроки для осквернителей монументов.