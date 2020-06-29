Лидеры двух стран завтра вместе откроют мемориал во Ржеве

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Собрание прошло 29 июня, в преддверии встречи российского президента с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

На онлайн-совещании члены правительства обсудили проблемы внутренней и внешней политики. Также была затронута тема интеграционных процессов на постсоветском пространстве, говорится на сайте Кремля.

Напомним, что 30 июня состоится торжественное открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. На церемонию приедет Александр Лукашенко, которого пригласил российский президент. Во время встречи главы стран планируют обсудить дальнейшее сотрудничество.

Бронзовую фигуру советского солдата возвели у деревни Хорошево Ржевского района к 75-летию Победы. Инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, передает "МИР24".

Ранее Лукашенко приезжал в Москву на Парад Победы, который прошел 24 июня.