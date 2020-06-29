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Совет Евросоюза сегодня продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России, которые были введены еще в 2014 г. из-за событий на Украине.
Как сообщает РИА "Новости", ограничения уже традиционно пролонгированы на очередные полгода, т.е. до 31 января 2021-го.
Отмечается, что в Брюсселе оценили выполнение Минских соглашений в ходе видеоконференции, проведенной 19 июня и лидеры ЕС пришли к выводу, что они не реализованы в полной мере, а значит экономические санкции против РФ нужно продлить.
Насколько договоренности выполняет Киев, европейцы не уточняют.
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