Рестрикции касаются отдельных секторов экономики РФ

Совет Евросоюза сегодня продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России, которые были введены еще в 2014 г. из-за событий на Украине.

Как сообщает РИА "Новости", ограничения уже традиционно пролонгированы на очередные полгода, т.е. до 31 января 2021-го.



Отмечается, что в Брюсселе оценили выполнение Минских соглашений в ходе видеоконференции, проведенной 19 июня и лидеры ЕС пришли к выводу, что они не реализованы в полной мере, а значит экономические санкции против РФ нужно продлить.

Насколько договоренности выполняет Киев, европейцы не уточняют.

