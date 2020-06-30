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Россияне не смогут попасть на территорию ЕС с 1 июля. Представители организации составили официальный перечень государств, граждан готовы они готовы принять. РФ не вошла в список, пишет РИА "Новости".
Исходя из официального заявления, компанию наше стране составят США и Бразилия.
Ранее "Утро.ру" писало, что ЕС продлил антироссийские санкции на полгода. Произошло это из-за неполной, по мнению Брюсселя, реализации Минских соглашений. Санкции против нашей страны Евросоюз ввел в 2014 году из-за событий на территории Украины.
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