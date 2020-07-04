Историк: Белоруссия была с Россией только из-за денег

Историк: Белоруссия была с Россией только из-за денег
Фото: Evgeny/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press)/www.globallookpress.com
Минск предпочел искать других союзников, как только против Москвы ввели санкции

Белоруссия была с Россией из-за денег. Как только Москва сократила финансовые потоки в республику, Минск тут же нашел других спонсоров. На это указал историк Александр Черемин.

По его мнению, Белоруссия предала Россию в 2014 г., когда Запад ввел санкции в ответ на ситуацию с Крымом. Россия оказалась в сложной экономической ситуации, и руководство союзной республики тут же кинулось искать деньги в других местах, прежде всего, в Евросоюзе и Китае. В результате еврокомиссары зачастили в Минск. В обмен на обещание хороших отношений они указывали, какую политику Минск должен вести в отношении Москвы.

Китай тоже не захотел просто так вкладываться в экономику Белоруссии. За свои инвестиции он требовал "определенные дивиденды", отметил Черемин в ходе круглого стола на тему: "Белоруссия между Востоком и Западом: основные векторы избирательной кампании".

Участники мероприятия напомнили, что Белоруссия так и не признала Крым российской территорией. Более того, в разгар войны в Донбассе поставляла Киеву бензин и дизтопливо, необходимые для ВСУ, а также военные комплектующие, купленные в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал претензии российскому руководству по поводу цен на газ. По его мнению, Минск не должен платить больше чем Берлин, поскольку всегда был союзником Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

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Вячеслав Москва
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“…Белоруссия была с Россией только из-за денег…” – не надо путать хрен с морковкой: не Белоруссия, а Лукашенко.
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