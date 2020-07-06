Лондон объявил о рестрикциях в рамках "списка Магнитского"

Великобритания, как и сообщалось ранее, ввела персональные ограничительные меры против некоторых россиян за нарушение прав человека. В список попал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Об этом сообщает РИА "Новости". Как уточняет то же агентство, Лондон включил в список 25 граждан РФ, а также 25 жителей Саудовской Аравии.

В мае 2018-го в Великобритании приняли закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Согласно документу, людям, попавшим под санкции, нельзя посещать Королевство, а все активы, если они есть на территории государства, замораживаются. Именно со смертью Магнитского и связаны эти рестрикции.

Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году.