На Украине признали право крымчан на референдум в 2014 году

На Украине признали право крымчан на референдум в 2014 году
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Харьковский градоначальник считает, что полуостров был в Незалежной никому не нужен

Жители Крыма имели право провести референдум в 2014 г., по итогам которого регион воссоединился с Россией. Об этом заявил в онлайн-интервью украинскому журналисту и блогеру Анатолию Шарию мэр Харькова Геннадий Кернес.

Градоначальнику был задан вопрос, мог ли бы смещенный в результате госпереворота четвертый президент Украины Виктор Янукович что-то исправить после победы Евромайдана, если бы не сбежал в Россию.

"Когда законно избранный президент остается на территории своей страны, законные руководители тех или иных ведомств собрались где-то – будь это Одесса, будь это Крым, будь это тот же Харьков, будь это Донецк – был бы какой-то процесс. А его не стало", – ответил Кернес.

По его словам, полуостров был никому не нужен в Незалежной, а крымчане взяли и провели свой плебисцит.

"Они имели право проводить референдум. Согласно конституции Крыма, так как это автономная республика, они имели право проводить", – подчеркнул харьковский мэр.

Кернес добавил, что хорошо был знаком председателем Верховного Совета Крыма Владимиром Константиновым, однако "никогда не мог подумать", что жители региона "уйдут в Россию".

Также украинский мэр отказался отвечать на уточняющий вопрос от Шария, законно ли полуостров вошел в состав Российской Федерации. Он не захотел на этот счет давать никаких оценок. Зато констатировал, что для него регион по-прежнему является украинской территорией.

Он заметил, что если бы все-таки из страны не сбежал Янукович, тогда бы у Незалежной остался Крым и не случилось трагедии в Донецком и Луганском.

Интервью опубликовано на странице Шария в "Ютюб", соответствующий фрагмент можно найти примерно на 46 минуте видео.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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