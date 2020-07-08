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Ожидать поддержки в случае начала военной конфронтации с Россией Украине не приходится: НАТО не пойдет открыто помогать стране, поскольку она не является членом альянса. Об этом сообщил экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес.
Как передают его слова "Известия", военный конфликт между этими двумя странами может серьезно озадачить государства, входящие в состав НАТО. В пример Ходжес привел Германию и Турцию. Он утверждает, что Берлин и Анкара откажутся оказывать какое-либо давление на Москву, пишет РИА ФАН.
Разговоры о грядущей войне России и Украины снова всплыли после заявления командующего ВМСУ Алексея Неижпапы о готовности морского флота к военной конфронтации. Предполагалось, что поводом для начала боевых действий станет решение вопроса с Северо-Крымским каналом и водой в Крыму.
Однако командующий ВСУ Сергей Наев заявил, что его коллега несколько преувеличил проблему и ни о каких военных столкновениях в ближайшем будущем речи не идет.
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