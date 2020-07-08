Украина рвет меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

Киев ссылается на "агрессию" Москвы

Украина собирается разорвать меморандум 2012 года о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Соответствующий вопрос вынесен для обсуждения на заседании правительства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Киева, аннулирование документа создаст "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте, однако события 2014-го максимально ухудшили отношения Москвы и Киева, после чего страны начали расторгать договоры о сотрудничестве. Экс-президент Порошенко официально разорвал  Договор о дружбе с Россией. Также в 2018 году было аннулировано соглашение о взаимных поставках оружия. Кроме того, страны не сотрудничают и в области информации.

Александр ИЛЬИН

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