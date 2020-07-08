Россия заступилась за Китай после нападок Запада из-за ядерного оружия

Россия заступилась за Китай после нападок Запада из-за ядерного оружия
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Давить на союзника Москва не собирается

Россия не считает принципиальным участие Китая в переговорах по ядерному разоружению и готова согласовывать мощность своих ядерных арсеналов только с США. Об этом заявил представитель МИД РФ, курирующий вопросы нераспространения ядерного оружия, Владимир Ермаков.

Ранее в Пекине дали понять, что примут приглашение Вашингтона участвовать в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям, только когда американцы сократят свои запасы до уровня КНР.

"Это нормально, когда государство в первую очередь защищает свои национальные интересы", – прокомментировал заявление китайской стороны Ермаков.

Он напомнил, что действующий договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) заключен между Москвой и Вашингтоном. В 2021 году срок его действия истекает. Россия готова к любому варианту развития событий: и продлить соглашение на пять лет, и провести переговоры, чтобы внести изменения в текст договора, и расширить число участников. Но давить на китайских партнеров Россия не собирается, подчеркнул дипломат в интервью РИА "Новости", отметив, что от Америки Китаю не поступило никаких официальных предложений по данному вопросу.

Ранее в США заявили, что не будут ограничивать свои вооружения, пока этого не сделает Китай. Позже в Вашингтоне намекнули, что склонили Пекин к переговорам. Китайская сторона назвала это недобросовестной манипуляцией общественным мнением и отказалась от дальнейшего обсуждения проблемы.

Николай ВИКТОРОВ

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М
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вероятно я что то упустил в этой популярной теме но почему россия сравнивает стратегическое вооружение только с сша,а как же остальное у нато(франция и англия),в сумме у них и у россии превосходство то у наших *партнеров*
из открытых источников у них 2187 зарядов (англия-520,франция-300) остальное у сша, у нас 1420 зарядов
как то странно что кремль торгуется с америкой а не с нато
и обычного оружия у них (нато)выйдет больше
где логика?
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