Пекин не собирается ограничивать себя обязательствами по сдерживанию

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному оружию с Россией и США. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник, 9 июня.

"Мы уже неоднократно выражали свою позицию. У Китая нет намерений участвовать в так называемых трехсторонних переговорах", – подчеркнула дипломат.

Накануне представитель президента США Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что уже согласовал с российской стороной место и время переговоров по ядерным вооружениям. Дескать, встреча состоится в июне, и на нее приглашен переговорщик из КНР.

В Пекине расценили это сообщение как недобросовестную попытку Вашингтона переложить на других свою ответственность за отказ соблюдать обязанность по сокращению вооружений. "Когда слышишь заявления официальных лиц такой страны о намерении вести искренние переговоры, появляется весьма сильное ощущение ненадежности и лжи", – приводит РИА "Новости" комментарий Хуа Чуньин.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между РФ и США истекает в начале 2021 года. Однако американская сторона отказывается его продлевать и даже хотя бы обсуждать такую возможность, настаивая, что Китай также должен быть стороной такого соглашения.

Ранее США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и начали окружать Россию ракетами. Вместе с отказом Вашингтона от соблюдения договора по "открытому небу" это ставит мир на грань ядерной войны.

В Москве, со своей стороны, готовы на любой диалог, который поможет снизить угрозу. Поэтому позиция Пекина ей "непонятна", передает "Вечерняя Москва". По предварительной информации, встреча представителей РФ и США по вопросам ядерного сдерживания и судьбе договора СНВ-3 пройдет в австрийской Вене 22 июня.