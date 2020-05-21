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Трамп разорвет Договор по открытому небу

Трамп разорвет Договор по открытому небу
Фото: ITAR-TASS
Президенту не понравились полеты Ту-214ОН над его гольф-клубом

США в пятницу официально уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу. Как газета New York Times со ссылкой на источники в Белом Доме, решение принимал президент Дональд Трамп.

По мнению издания, теперь Вашингтон может выйти из другого, еще более важного договора – СНВ, который ограничивает количество ракет России и США до 1550 единиц. Ранее страны разорвали ДРСМД, что по сути спровоцировало новую гонку вооружений.

Решение Трампа может быть негативно воспринято в Европе, в то числе странами НАТО, которые также подписали Договор. По информации источника, в альянсе опасаются, что Россия в ответ запретит полеты у своих границ, которые европейские страны использовали для мониторинга Вооруженных сил РФ. Особенно это касается Прибалтики.

Договор по Открытому небу был заключен в 1992 году. После событий 2014 году в Крыму и на Украине между Россией и США начались препинания. В Вашингтоне уверяют, что Москва использует эти полеты, чтобы лучше изучить инфраструктуру Штатов для кибератак. Кроме того, лично Трамп был возмущен пролетом российского самолета прямо надо его гольф-клубом в Нью-Джерси в 2017 году.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Болдок
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Чяво уж Чяво а этого гуталина у нас навалом ничего делать не могем а уж ракет наклепаем тыщами.
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