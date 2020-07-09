Хабаровский глава Сергей Фургал пополнил список высокопоставленных чиновников, подозреваемых в серьезных преступлениях

О задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно утром в четверг, 9 июля. В СКР сообщили, что его подозревают в организации убийств и покушений на убийства.

По некоторым данным, высокопоставленного чиновника "сдал" его бывший деловой партнер Николай Мистрюков. Он находится под следствием по обвинению у убийствах, совершенных в 2004 – 2005 годах, пишет NEWSru.com. Хабаровского губернатора сразу отправили в Москву.

Сергей Фургал стал 13-м в списке российских губернаторов, в отношении которых возбуждены уголовные дела в период с 2011-го по 2020 год, пишет РИА "Новости".

В мае 2019 года был задержан Павел Коньков, который возглавлял Ивановскую область с октября 2013-го по октябрь 2017 года. Его подозревают в финансовых махинациях. С марта 2020-го он находится под домашним арестом. Решение суда еще не вынесено.

Продолжается рассмотрение дела против бывшего главы Еврейской автономной области Александра Винникова. Ему вменяется в вину подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями в период 2010 – 2015 годов. В июле 2019-го его приговорили к 4 годам лишения свободы условно, но затем дело отправили на пересмотр.

В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело против экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. За несколько дней до этого он сам подал в отставку. Его обвиняют в получении взяток. Судебные слушания не закончены.

Глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в апреле 2017 года по подозрению во взяточничестве. После этого его сместили с должности с формулировкой "утрата доверия". Дело еще рассматривается в Завьяловском районном суде региона.

Дело против экс-губернатора Михаила Юревича, возглавлявшего Челябинскую область в 2010 – 2014 годах, возбудили в марте 2017-го. Его подозревают в регулярном получении взяток и превышении служебных полномочий. Юревич арестован заочно – сначала он бежал в Израиль, сейчас проживает в Великобритании.

Главу Кировской области Никиту Белых задержали с поличным при получении взятки 24 июня 2016 года. В ходе следствия были выявлены и другие случаи коррупции со стороны чиновника. В феврале 2018-го он приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывает наказание в рязанской колонии строгого режима.

Глава республики Коми Вячеслав Гайзер был приговорен к 11 годам лишения свободы в 2019-м. Он признан судом виновным в мошенничествах, в том числе с госимуществом, в период с 2005-го по 2015 год.

Владимиру Торлопову, занимавшему пост губернатора Коми в 2001 – 2010 годах, обвинение в создании преступной группировки было предъявлено в октябре 2016-го. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет.

Экс-губернатору Брянской области Николаю Денину обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями в 2011 – 2012 годах было предъявлено в мае 2015-го. Он был приговорен судом к 4 годам лишения свободы, но уже вышел по УДО.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован в марте 2015-го по обвинению в коррупции. В феврале 2018-го приговорен к 13 годам колонии. Уже будучи под следствием, стал фигурантом другого уголовного дела. Его рассмотрение в суде назначено на 10 августа 2020 года.

Дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко было возбуждено в 2014-м, спустя пару месяцев после его отставки с поста. В 2017-м часть эпизодов обвинения были признаны недоказанными, в итоге Юрченко получил три года условно.

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка попал под следствие в сентябре 2011-го. Суд признал его виновным в получении взятки, приговорил к 9,5 годам лишения свободы. В июне 2018-го Дудка вышел на свободу по УДО.