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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России может произойти после референдума в этих народных республиках, но лишь в том случае, если российским властям будут безразличны мнение коллективного Запада на сей счет и возможные санкции в отношении Москвы. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
Более того, считает эксперт, в большинстве юго-восточных регионов Незалежной, проведи сейчас такой референдум, жители высказались бы за вхождение в состав России.
Однако воссоединение конкретно мятежного Донбасса с РФ возможно лишь в том случае, если властям нашей страны будет безразлична точка зрения на это Запада.
"Так может произойти, если конфликт с западными странами достигнет очень высокой стадии. В таком случае Россия будет присоединять Донбасс", – сказал Марков РИА ФАН.
По его словам, в ДНР и ЛНР могут в любой момент организовать подобный референдум. Но против его проведения выступают и в российском руководстве, и в бизнес-среде, где боятся очередных рестрикций.
"Они упрашивают власти не идти по этому пути", – подчеркнул политолог.
Марков предложил вести активную пропаганду среди жителей Незалежной путем ретрансляций наших теле– и радиоканалов, в том числе – с помощью кораблей Черноморского флота у Одессы и Николаева.
Комментарий Маркова был реакцией на заявление замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что в Москве на высшем уровне не обсуждалась возможность вхождения народных республик Донбасса в состав России.
"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", – цитирует чиновника "ФедералПресс".
Напомним, ранее на текущей неделе лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин обнародовал ее предвыборную программу. В ней, в частности, предлагается провести референдумы по присоединению к РФ ДНР и ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.
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