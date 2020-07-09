Политолог: расширение России начнется после конфликта с Западом

Политолог: расширение России начнется после конфликта с Западом
Фото:Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Большинство жителей юго-востока Незалежной выступают за воссоединение с РФ

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России может произойти после референдума в этих народных республиках, но лишь в том случае, если российским властям будут безразличны мнение коллективного Запада на сей счет и возможные санкции в отношении Москвы. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Он считает, что если бы плебисцит среди жителей Донбасса в 2014 г. был проведен в мирной обстановке, то население региона в подавляющем большинстве проголосовало бы за вступление в состав РФ. Причем положительный результат был бы выше, чем в Крыму: в ДНР около 90% согласились бы на воссоединение, в ЛНР – 95%.

Более того, считает эксперт, в большинстве юго-восточных регионов Незалежной, проведи сейчас такой референдум, жители высказались бы за вхождение в состав России.

Однако воссоединение конкретно мятежного Донбасса с РФ возможно лишь в том случае, если властям нашей страны будет безразлична точка зрения на это Запада.

"Так может произойти, если конфликт с западными странами достигнет очень высокой стадии. В таком случае Россия будет присоединять Донбасс", – сказал Марков РИА ФАН.

По его словам, в ДНР и ЛНР могут в любой момент организовать подобный референдум. Но против его проведения выступают и в российском руководстве, и в бизнес-среде, где боятся очередных рестрикций.

"Они упрашивают власти не идти по этому пути", – подчеркнул политолог.

Марков предложил вести активную пропаганду среди жителей Незалежной путем ретрансляций наших теле– и радиоканалов, в том числе – с помощью кораблей Черноморского флота у Одессы и Николаева.

Комментарий Маркова был реакцией на заявление замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что в Москве на высшем уровне не обсуждалась возможность вхождения народных республик Донбасса в состав России.

"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", – цитирует чиновника "ФедералПресс".

Напомним, ранее на текущей неделе лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин обнародовал ее предвыборную программу. В ней, в частности, предлагается провести референдумы по присоединению к РФ ДНР и ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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