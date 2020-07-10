Лукашенко: на Белоруссию давят 5 пандемий

Лукашенко: на Белоруссию давят 5 пандемий
Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Республики пояснил, как будет реагировать на разные вызовы

Гражданам Белоруссии гарантированы все демократические права и свободы, но это не означает вседозволенности. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ в Минске.

По его словам, Белоруссия впервые за всю историю своей независимости столкнулась с таким давлением, как сейчас. Он лично насчитал уже пять пандемий: не только короновирусную, но и экономическую, политическую, углеводородную – она, кстати, началась еще в конце 2019 г., и "инфопандемию". В частности, она проявилась в публикациях в соцсетях. Доходит до обзываний, с негодованием заметил Батька и пообещал прекратить подобный беспредел:

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", – подчеркнул Лукашенко.

В то же время, "хорошие проекты" в СМИ глава Белоруссии пообещал поддержать, в том числе деньгами. Но напомнил, что независимость не продается. При этом он вступил в заочную полемику с главредом российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым, который предположил, что в будущем Минск повернет туда, где предложат больше денег.  

Накануне, 9 июля, в Европарламенте состоялись слушания по поводу ситуации в Белоруссии. Европарламентарии призвали Лукашенко освободить всех задержанных претендентов на пост президента, в противном случае против Минска будут введены новые санкции ЕС. 

Выборы главы Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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