Лукашенко припугнули санкциями ЕС

Лукашенко припугнули санкциями ЕС
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Европарламенте остались недовольны политикой белорусских властей

В Белоруссии должны освободить политических заключенных и провести честные выборы президента. К этому призвали депутаты Европарламента. В четверг, 9 июля, в ЕП состоялись дебаты по поводу ситуации в Республике. Участники дали сигнал Александру Лукашенко: или он действует в рамках демократии, или против Минска будут введены новые санкции ЕС.

"Белорусы за 26 лет "наелись" действующим режимом. Они хотят перемен. Это не наше желание, а их самих”, – заявил евродепутат из ФРГ Михаэль Галер.

Его поддержал коллега из Литвы Андриус Кубилиус. По его мнению, процессы, которые сейчас происходят в Республике, Прибалтика уже пережила в начале 1990-х. Теперь или Минск отвечает на запрос общества на перемены, или против него должны быть введены санкции.

Представительница Швеции Карин Карсбро предложила действовать более радикально: не ждать перемен, а ввести санкции прямо сейчас, поскольку ситуация с правами человека в Белоруссии ухудшается с каждым днем.

В целом, из десяти выступавших девять призвали к жестким мерам против белорусских властей. Александра Лукашенко прямо назвали "диктатором", которому нужно дать отпор. Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, подводя итог дискуссии, признал, что все сказанное – реальность, которая очень тревожит Евросоюз. Но отметил, что инструменты влияния Брюсселя на Минск весьма ограничены. "Продолжаем следить за ситуацией в Белоруссии", - приводит его слова  "Еврорадио".

Ранее в Европе потребовали от Александра  Лукашенко освободить претендентов на пост президента Белоруссии, которые были задержаны за последние месяцы. Однако в Минске отказались это сделать, мотивируя тем, что задержанные нарушили законодательство Республики. Эксперты полагают, что Батьке санкции ЕС не страшны – гораздо больше он боится потерять власть, поэтому намерен стоять на своем до конца.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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