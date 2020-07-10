В Сети показали итоги выборов в Белоруссии

В Сети показали итоги выборов в Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org/User 699 (CC BY-SA 4.0)
Лукашенко стал президентом страны 10 июля

Выборы главы Белоруссии состоятся только 9 августа, а на просторах интернета уже появились "результаты" голосования. В Сети опубликовали фотографию архивного номера газеты "Советская Белоруссия" за 1994 г.

10 июля действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл второй тур выборов и стал первым президентом страны.

"Александр Лукашенко получил удостоверение президента. Но выпить за здоровье главы государства сможет не каждый – цены на водку повышены втрое", – гласит заголовок статьи, опубликованной 16 июля 1994 г.

Снимок архивного номера разместил Телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему грядущие выборы президента Белоруссии рискуют стать самыми скандальными за всю историю существования государства.

Ольга ФЕДОРОВА

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