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Выборы главы Белоруссии состоятся только 9 августа, а на просторах интернета уже появились "результаты" голосования. В Сети опубликовали фотографию архивного номера газеты "Советская Белоруссия" за 1994 г.
10 июля действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл второй тур выборов и стал первым президентом страны.
"Александр Лукашенко получил удостоверение президента. Но выпить за здоровье главы государства сможет не каждый – цены на водку повышены втрое", – гласит заголовок статьи, опубликованной 16 июля 1994 г.
Снимок архивного номера разместил Телеграм-канал "Пул Первого".
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