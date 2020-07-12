Анатолий Вассерман расценил действия Украины, как военное преступление

Если исходить из международных законов, любой вид блокады следует расценивать как начало боевых действий. Об этом в интервью РИА ФАН рассказал политолог и публицист Анатолий Вассерман. Он уточнил, что, если она наносит урон исключительно мирному населению, то блокаду нельзя назвать иначе, чем военным преступлением.

Таким образом эксперт прокомментировал статью канадского издания Geopolitical monitor. Иностранные журналисты написали, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для властей Украины. Если Незалежная решит возобновить поставку воды на полуостров, она признает суверенитет России на территории республики. Если же Киев продолжит блокаду, жители Крыма будут продолжать трансформацию региона, становясь все более независимыми.

Вассерман уверен, что Киев может не тешить себя напрасными надеждами. Даже если он возобновит поставки воды, Крым не вернется в состав Украины. Кроме того, эксперт отметил, что, когда Незалежная вновь станет частью РФ, полуостров все равно будет территориально принадлежать именно нашей стране.

Политолог уверен, что воссоединение России и Украины пойдет на пользу обеим странам и поможет разобраться во всех внутренних противоречиях.

Кроме того, спикер отметил, что РФ уже нашла способ решения водного вопроса на полуострове. Он объяснил, что в скором времени наша страна планирует проложить по дну Черного моря водовод, по которому пресная влага из устья реки Кубань будет доставлена прямо жителям республики. Главное – провести работы таким образом, чтобы трубы не мешали судоходству.

Ранее "Утро.ру" писало, что Украина намеренно отдала Крым и Донбасс ради конфликта с РФ.