Страна всеми силами добивалась реализации националистического русофобского проекта, считает он

Украинизировать Крым и Донбасс оказалось непосильной задачей для властей страны. Регионы мешали Украине реализовать собственный национальный проект, из-за чего в стране приняли решение избавится от них самым удобным способом, указывает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Как объясняет эксперт изданию "Украина.ру", к потере Крыма и Донбасса власти страны были готовы давно, но для них важно было потерять их так, чтобы в международном сообществе была зафиксирована открытая конфронтация с Россией.

В итоге для Украины 2014 год, считает Неменский, стал очень выгодным: страна добилась отчуждения двух регионов, которые было невозможно украинизировать, приобрела статус неформальной войны с Россией и поспособствовала формированию на Донбассе крайне неудобной границы, из-за чего жизнь в регионе не выходит сделать лучше, чем в Днепропетровске.

Политолог подытожил, что для Украины – не как для страны, а как для национально-политического проекта, – ситуация сложилась крайне удачно.

Эксперты отмечают, что сейчас ни Крым, ни Донбасс не вернутся обратно в состав Украины. Одна из причин кроется в законодательстве страны.