Нынешнему украинскому лидеру пророчат судьбу, подобную той, которую получил прошлый глава страны

Всплывший недавно разговор между "Путиным" и "Порошенко" украинский политолог Юрий Романенко считает "смешным лепетом". Он указывает, что глава страны не должен общаться на языке дипломатии, когда у его страны "отрезали Крым и вторглись на Донбасс". Данная запись, если она является правдивой, стала еще одним подтверждением двуличности Петра Порошенко, считает эксперт.

Аналогичное он заметил и за нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время предвыборной компании тот заявлял, что не будет пользоваться государственным жильем, однако сейчас всплыла информация, что лидер решил переехать из своей квартиры в президентский дом с роскошными условиями.

Из-за своей двуличной политики Порошенко потерял всех союзников, отмечает Романенко. Аналогичная судьба, по его словам, постигнет и Владимира Зеленского.

"Зеленский точно также будет бегать по судам, будет обороняться, будет придумывать совершенно удивительные истории о том, почему все произошло так, а не иначе, и страна точно также будет находиться в этом болоте", – говорит эксперт.

Политолог считает, что подобное будет и происходить с главами страны до тех пор, пока их не начнут сажать в тюрьму – тогда на Украине начнется новая качественная веха развития.

Также в грабеже Украины Зеленского и Порошенко обвинила Юлия Тимошенко.