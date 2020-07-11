Девушка отметила, что новость распространили главные "фейкотворцы" страны

Слухи о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель беременна и ни от кого-нибудь, а от самого Зеленского, появились несколько дней назад. Первым об этом заявил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%" Роман Реведжук.

Также о романе между Мендель и Зеленским говорил Геннадий Балашов. Украинский "24 канал" использовал эти утверждения в своей статье.

"Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа", – приводит слова Балашова издание.

Сейчас прокомментировать домыслы вокруг своего интересного положения вызвалась сама Юлия. На своей странице в соцсетях она опубликовала видеообращение, в котором назвала Балашова и Реведжука главными "фейкотворцами" страны. При этом опровергать свою беременность она не стала.

"Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", – отметила она.



Само издание утверждает, что новость о беременности Юлии Мендель от Владимира Зеленского – лишь домыслы.

Недавно стало известно о махинациях нынешнего президента Украины с налогами. Из-за вскрывшейся информации Зеленского решили погнать в отставку.