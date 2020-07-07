Зеленского погнали в отставку после "махинаций" с налогами

Зеленского погнали в отставку после "махинаций" с налогами
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Семья президента не сообщила о существенном обогащении

Семья украинского лидера Владимира Зеленского не задекларировала в положенный срок денежные средства, полученные от операций с облигациями. В связи с этим экс-вице-премьер страны Павел Розенко предложил президенту уйти в отставку.

Глава Незалежной сам признался в совершении правонарушения. О произошедшем рассказали в пресс-центре президента Украины. В сообщении указано, что глава украинского государства обратился в Нацагентство по предупреждению коррупции и рассказал о правонарушении.

Так, в прошлом году семья Зеленского совершила операции с облигациями, в результате которых обогатилась. При этом по закону, президент должен был задекларировать вырученные средства, но не сделал этого.

В пресс-центре отметили, что украинский лидер признает равенство всех перед законодательством, поэтому "готов нести ответственность за нарушения".

Данную ситуацию прокомментировал бывший вице-премьер Украины Павел Розенко. На своей странице в "Фейсбук" он призвал Зеленского сложить полномочия президента.


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Зеленского уличили в стремлении угодить новым хозяевам Украины. Оппозиционеры потребовали от властей Украины прекратить дискриминацию русскоязычных граждан.

Ольга ФЕДОРОВА

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