Лукашенко: Белорусы никогда и ни перед кем не становились на колени

Лукашенко: Белорусы никогда и ни перед кем не становились на колени
Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер отметил, что граждане живут в развитой стране, построенной после развала Советского Союза

Жители Белоруссии никогда ни перед кем не преклонялись, несмотря на пройденные несчастья и беды. Такую мысль озвучил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления на празднике "Александрия собирает друзей", сообщает БелТА.

Глава республики отметил, что граждане прекрасно знают цену своим действиям и получили законное право на жизнь в Белоруссии с самостоятельным определением выбора своего будущего в родной стране, созданной "практически с нуля, на обломках великой империи", имея в виду Советский Союз.

Белорусский лидер отметил, что путь развития государства был нелегким, и стране предстоит еще много работы. Ключевым фактором в таких условиях остается внутреннее единство перед любыми испытаниями и трудностями. Истинная любовь к своей Родине, добавил он, строится вокруг созидания, что вполне актуально в современных реалиях: ведущие державы стремятся подстроить мир под себя и "навязать слабым" свои устои. В таких условиях необходимо придерживаться единственного верного пути для будущего своих соотечественников.

Ранее белорусский лидер прокомментировал заявление главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о том, что якобы между ним и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся диалог о возможном объединении России и Белоруссии. Глава республики отметил, что такого рода информация не соответствует действительности, так как государственная независимость бесценна.

"Утро.ру" писало ранее, что после окончания коронавирусной пандемии рейтинг главы белорусского государства вырос, несмотря на прогнозируемое экспертами падение популярности. По словам главного редактора "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, причина заключается в грамотных действиях Лукашенко во время эпидемии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
“…Белорусский лидер отметил, что граждане живут в развитой стране, построенной после развала Советского Союза …” – а чего построил колхозник и за чей счёт? Вот он всё трындит про независимость, а откуда она взялась? Сябры 30 лет, как вьетнамцы, потом и кровью, с оружием в руках боролись за неё? Не-а, она просто с неба свалилась, как и на хохлов. Если бы не ГКЧП в августе 91-<цензура>, до сих пор считались бы БССР. Ведь палец о палец не ударили: три дня под кроватями прятались, пока москвичи Белый дом защищали. А когда путч провалился, тут они все храбрыми стали, и начали независимость провозглашать.
М
Ответить
крутится тракторист как уж на сковородке
ты то усатый давно ползаешь на коленях в поисках халявы чтобы содержать свою власть и свою прислугу
а народ белоруссии точно такой же как и в россии,мудрый и помнящий свою историю
и не прикрывайся,упырь,народом,ты крыса всех предал
1
новости партнеров

Уничтожение "Северного потока - 2" назвали приоритетом для Киева

Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт

Россию призвали проигнорировать иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17

Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей