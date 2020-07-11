Возросший рейтинг Лукашенко объяснили здравомыслием народа

Возросший рейтинг Лукашенко объяснили здравомыслием народа
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Президент не стал колебаться из-за эпидемии коронавируса - это привело к положительным результатам, считают в стране

После окончания пандемии коронавирусной инфекции предвыборный рейтинг Александра Лукашенко возрос, хотя до этого специалисты регистрировали его падение. Главред издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук считает, что это связано с положительной оценкой действий президента во время эпидемии народом.

Он объясняет, что Белоруссия придерживалась одного курса с самого начала пандемии. Лукашенко не обращал внимания на критику и делал все, чтобы ситуация скорее разрешилась. Такая стратегия вызвала одобрение среди зравомыслящего населения, которые верно оценили слова президента о том, что во время эпидемии людей нельзя запирать дома. 

Также Жук отметил, что люди приняли разумность тех мер, которые предпринимались в стране. 

Напомним, около недели назад Александр Лукашенко заявил, что стране удалось одержать победу над коронавирусом. Во время пандемии белорусского лидера часто критиковали за непризнание проблемы распространения инфекции. Полагают, что глава знает о "реальном" количестве больных, но продолжает "нагло улыбаться". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“…предвыборный рейтинг Александра Лукашенко возрос…” – <цензура>, <цензура>, <цензура>!!! Как в колхозе ”Беларусь” может чего-то вырасти, если оно (социологические опросы) там запрещено?
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