Президент не стал колебаться из-за эпидемии коронавируса - это привело к положительным результатам, считают в стране

После окончания пандемии коронавирусной инфекции предвыборный рейтинг Александра Лукашенко возрос, хотя до этого специалисты регистрировали его падение. Главред издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук считает, что это связано с положительной оценкой действий президента во время эпидемии народом.

Он объясняет, что Белоруссия придерживалась одного курса с самого начала пандемии. Лукашенко не обращал внимания на критику и делал все, чтобы ситуация скорее разрешилась. Такая стратегия вызвала одобрение среди зравомыслящего населения, которые верно оценили слова президента о том, что во время эпидемии людей нельзя запирать дома.

Также Жук отметил, что люди приняли разумность тех мер, которые предпринимались в стране.

Напомним, около недели назад Александр Лукашенко заявил, что стране удалось одержать победу над коронавирусом. Во время пандемии белорусского лидера часто критиковали за непризнание проблемы распространения инфекции. Полагают, что глава знает о "реальном" количестве больных, но продолжает "нагло улыбаться".