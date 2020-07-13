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По мнению канадского исследователя Белоруссии Дэвида Марплза, уровень народной поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко составляет не более 24%. При этом, если на предстоящих выборах он наберет более 50%, это приведет к взрыву в обществе и спровоцирует массовые протесты в стране.
Эксперт заявил, что действия главы Белоруссии грубо нарушают избирательные права
граждан. Он напомнил, что единственный кандидат, который мог бы составить действующему
лидеру серьезную конкуренцию, находится в СИЗО. Речь идет об оппозиционере Викторе
Бабарико, передает "Радио Свобода".
По мнению канадского аналитика, Бабарико могут оставить в заключении, чтобы он не смог помешать Лукашенко выиграть выборы.
Вместе с этим Марплз не исключает вариант, при котором лидер Республики даст добро на регистрацию оппонента. Такой ход может быть предпринят для того, чтобы создать у избирателей видимость честных выборов, пояснил эксперт.
Ранее
"Утро.ру" отмечало, что после завершения эпидемии коронавируса рейтинг Александра Лукашенко вырос, несмотря
на прогнозируемое экспертами падение популярности. По словам эксперта, причина заключается в грамотных действиях президента во время эпидемии.
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