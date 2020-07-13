Эксперт: любой результат Лукашенко более 50% на выборах вызовет протесты

Эксперт: любой результат Лукашенко более 50% на выборах вызовет протесты
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер может пойти на уловку, чтобы повысить уровень доверия избирателей

По мнению канадского исследователя Белоруссии Дэвида Марплза, уровень народной поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко составляет не более 24%. При этом, если на предстоящих выборах он наберет более 50%, это приведет к взрыву в обществе и спровоцирует массовые протесты в стране.

Эксперт заявил, что действия главы Белоруссии грубо нарушают избирательные права граждан. Он напомнил, что единственный кандидат, который мог бы составить действующему лидеру серьезную конкуренцию, находится в СИЗО. Речь идет об оппозиционере Викторе Бабарико, передает "Радио Свобода".

По мнению канадского аналитика, Бабарико могут оставить в заключении, чтобы он не смог помешать Лукашенко выиграть выборы.

Вместе с этим Марплз не исключает вариант, при котором лидер Республики даст добро на регистрацию оппонента. Такой ход может быть предпринят для того, чтобы создать у избирателей видимость честных выборов, пояснил эксперт.

Ранее "Утро.ру" отмечало, что после завершения эпидемии коронавируса рейтинг Александра Лукашенко вырос, несмотря на прогнозируемое экспертами падение популярности. По словам эксперта, причина заключается в грамотных действиях президента во время эпидемии.

Ольга ФЕДОРОВА

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