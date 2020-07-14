ЦИК Белоруссии вывел Бабарико из борьбы за место президента

Бизнесмен Виктор Бабарико не будет участвовать в выборах президента Белоруссии в качестве кандидата. Такое решение ЦИК Республики объявил во вторник, 14 июля.

Отказать Бабарико в регистрации предложила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает TUT.by. Она признала, что экс-банкир вовремя предоставил подписи избирателей. Из 367 тыс., правда, сочли действительными только 165 тысяч подписей, но и этого хватало для регистрации. Но председателю ЦИК не понравилась декларация Бабарико.

По словам Ермошиной, проверяющие обнаружили, что он не указал в документах часть доходов, а именно: 283 руб. 43 коп., $1263 и €0,05. Это, конечно, не сокрытие 20% доходов, за которые можно снять с выборов. Но накануне в ЦИК пришло письмо из Комитета госконтроля, где сообщается, что Бабарико проходит по делу как организатор группировки, занимавшейся "отмыванием денег". На этом основании бизнесмена и не включили в список кандидатов.

Еще одному претенденту – Валерию Цепкало – отказали в связи с тем, что оставшихся после проверки подписей оказалось меньше необходимых 100 тысяч. К кандидатам Анне Канопацкой, Андрею Дмитриеву и Сергею Черечню у Центризбиркома претензий не возникло. Их официально зарегистрировали.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб отца, были задержаны в Минске 18 июня. По словам генпрокурора республики Александра Конюка, их преступная деятельность угрожала нацбезопасности, передает RT.

Бабарико считался одним из основных соперников Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа 2020 г. выборах. Его арест вызвал возмущение как среди белорусов, так и в странах ЕС: там пригрозили новыми санкциям, если Минск не прекратит политические репрессии.

Окончательный список кандидатов в президенты Белоруссии ЦИК объявит во вторник, 14 июля. После этого претенденты смогут начать предвыборную агитацию.