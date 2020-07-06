"Зарегистрировать всех": Лукашенко подсказали способ сохранить лицо перед выборами

"Зарегистрировать всех": Лукашенко подсказали способ сохранить лицо перед выборами
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Еще одного претендента на пост президента Белоруссии вывели из игры

Белорусам не нужны выборы, когда один кандидат может позволить себе что угодно, а другие лишены всех прав. Об этом заявил претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

Ранее в ЦИК Республики забраковали часть подписей граждан, собранных в поддержку Цепкало, признав действительными только 75 тыс. из представленных 160. Минимальный порог для регистрации кандидатом – 100 тыс. подписей, то есть кандидата вывели из игры вопреки мнению народа.

"Они, возможно, считают, что если когда-то поставили вас в стойло, то вы можете там продолжать дальше стоять и тихо жевать свою солому", - обратился Цепкало к избирателям в эфире канала на "Ютуб".

Он напомнил, что, по Конституции, высшим источником власти в Белоруссии является народ, а не Лукашенко. Со своей стороны, кандидат пообещал не опускать руки и продолжить борьбу. А действующему главе страны он рекомендовал начать "нормальную" предвыборную кампанию и зарегистрировать всех претендентов.

"Для Лукашенко единственный способ сохранить лицо, показать, что он не боится (...) – зарегистрировать всех без исключения", – подчеркнул Цепкало.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. По официальным данным, необходимое количество подписей собрали 6 кандидатов: Виктор Бабарико (165744 подтвержденных подписей), Андрей Дмитриев (106841), Анна Канопацкая (146588), Светлана Тихановская (104757), Сергей Черечень (143109) и лидер Александр Лукашенко – у него почти 2 млн подписей (1939572), сообщает TUT.BY. Регистрация подписей продлится до 14 июля.

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко, был задержан в июне по обвинению в финансовых махинациях. Сейчас он находится в СИЗО. Подписи за него в ЦИК подавал его штаб.

О своем желании побороться с Лукашенко заявила и российская телеведущая Ксения Собчак. Но это восприняли, скорее, как шутку, несмотря на то, что Собчак уже пыталась пробиться в политику, участвуя в президентских выборах в России в 2018 году.

Сам Лукашенко заявляет, что никогда не просил власти, ему ее еще в 1990-х доверил народ, и он за прошедшие пять сроков оправдал доверие.

Николай ВИКТОРОВ

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