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Главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих выборах отказались выпустить из-под ареста. Такое решение принял Белорусский суд, пишет РИА "Новости".
Напомним, что Виктор Бабарико и его сын были задержаны 18 июня. Им вменяют попытку воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке". Перед заключением под стражу стражи порядка провели допрос подозреваемых и обыскали дом семьи Бабарико.
Напомним, что власти также арестовали имущество подозреваемых. Следствие считает, что незаконная деятельность Бабарико может угрожать национальным интересам государства.
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