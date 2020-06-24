Соперника Лукашенко отказались освободить из-под ареста

Бабарико задержали 18 июня по подозрения в мошенничестве

Главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих выборах отказались выпустить из-под ареста. Такое решение принял Белорусский суд, пишет РИА "Новости". 

Напомним, что Виктор Бабарико и его сын были задержаны 18 июня. Им вменяют попытку воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке". Перед заключением под стражу стражи порядка провели допрос подозреваемых и обыскали дом семьи Бабарико. 

Напомним, что власти также арестовали имущество подозреваемых. Следствие считает, что незаконная деятельность Бабарико может угрожать национальным интересам государства. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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