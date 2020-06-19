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В Белоруссии арестовали имущество претендента на пост президента республики Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
Об этом РИА "Новости" сообщили в Комитете госконтроля. Запрет на пользование наложили в рамках расследования по делу о финансовых махинациях.
По словам генпрокурора Александра Конюка, семья Бабарико может угрожать интересам нацбесопасности страны.
Напомним, что экс-главу "Белгазпромбанка" задержали из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик. Сам Бабарико уверен: его отправили в СИЗО, чтобы не допустить смены власти в Белоруссии.
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