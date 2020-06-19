Запрет наложили в рамках дела о финансовых махинациях

В Белоруссии арестовали имущество претендента на пост президента республики Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

Об этом РИА "Новости" сообщили в Комитете госконтроля. Запрет на пользование наложили в рамках расследования по делу о финансовых махинациях.

По словам генпрокурора Александра Конюка, семья Бабарико может угрожать интересам нацбесопасности страны.

Напомним, что экс-главу "Белгазпромбанка" задержали из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик. Сам Бабарико уверен: его отправили в СИЗО, чтобы не допустить смены власти в Белоруссии.