Голливудский актер поддержал соперника Лукашенко в преддверии выборов

Голливудский актер поддержал соперника Лукашенко в преддверии выборов
Элайджа Вуд. Фото: MediaPunch/face to face/www.globallookpress.com
Актер сообщил, что он в курсе происходящего

Звезда "Властелина колец" записал воодушевляющее видеообращение. В нем Элайджа Вуд поддержал кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые недавно были задержаны по подозрению в финансовых махинациях.  

Популярный актер рассказал, что воплотить в жизнь эту задумку его попросили белорусские друзья. Как уточнил Вуд, он в курсе всей произошедшей ситуации. Артист пожелал Виктору и Эдуарду Бабарико все это время быть сильными. Он также высказал свою надежду на то, что скоро мужчин освободят, и этот неприятный инцидент просто забудется.

Отметим, данное видео появилось на странице "Инстаграм" Александры Зверевой. Она является возлюбленной  Бабарико-младшего. Девушка обратилась к своим подписчикам через видео впервые после случившегося. Она отметила, что обращение известного актера вызвало у нее полный восторг. Александра предположила: оба Бабарико также высоко оценят поддержку Вуда. 

Напомним, политика и его сына задержали в июне. Виктора Дмитриевича подозревают в том, что он мог дать кому-то взятку, отмывал деньги и не уплачивал налоги. Последнее вменили и его сыну Эдуарду. 

К слову, в начале следующего месяца в Белоруссии пройдут очередные выборы главы государства. Ранее Виктора Бабарико назвали основным конкурентом Лукашенко в борьбе за президентское кресло.

Юлия ЕВГРАФОВА

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