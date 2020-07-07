Пушков: Западу нужна Белоруссия без Лукашенко

Пушков: Западу нужна Белоруссия без Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Заигрывания белорусского лидера с США, считает политик, привели к "логической" угрозе санкций от ЕС

Александр Лукашенко совершает ошибку, ведя свою игру со Штатами – такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, президент соседней страны не понимает, что Запад нацелен на то, чтобы лишить его власти. 

Пушков прокомментировал слухи о том, что на Лукашенко могут наложить санкции в ЕС. Полагают, что запрет коснется въезда нескольких тысяч чиновников из Белоруссии в страны Евросоюза, счета в иностранных банках близких к белорусскому президенту юридических и физических лиц заблокируют, а самому лидеру запретят бывать в Европе. 

Сенатор утверждает, что в сентябре 2019 г. он посетил Минский форум, на котором Лукашенко заявил во время открытия, что без участия США решить конфликт в Донбассе не выйдет. 

"Словно не было ясно, что с участием США, упорно поддерживающих Киев и не способных быть посредниками, его тем более не решить", – написал сенатор в своем телеграм-канале. 

Тогда, отметил Пушков, лидер больше беспокоился не о разрешении конфликта, а о своем "заигрывании" с Западом. Однако, добавил сенатор, эта игра подошла к своему логическому исходу, поскольку "Западу нужна Беларусь, но без Лукашенко". 

Эксперты полагают, что США используют Белоруссию для того, чтобы создать аналог Берлинской стены на границе с Россией. При этом от такого сотрудничества пострадает сам Лукашенко. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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М
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а у колхозника нет других козырей,он так и будет как маятник или флюгер тио в одну сторону то в другую очки набирать чтобы только удержать власть
и он все понимает,какие угрозы все стороны таят,не нужно принижать его инстинкты,за власть он будет держаться зубами и быть *братским народом* любой стороне кто его профинансирует,его,а не народ белоруссии
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