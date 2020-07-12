"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17

"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Обозреватель МИА "Россия сегодня" уверен, что устроенное Нидерландами "судебное шоу" по малайзскому самолету ни к чему не приведет

Российский политолог Владимир Корнилов заявил в беседе с "Царьградом", что Нидерланды решили подать иск против России по делу "Боинга" в ЕСПЧ из-за провальных и безрезультатных попыток обвинить Москву. После череды неудач Амстердам понял, что Гаагский процесс ни к чему не приводит, поэтому попытался сбросить с себя ответственность, так как в противном случае нидерландскому парламенту вновь будут задавать множество вопросов.

Эксперт предположил, что идея судебного процесса в ЕСПЧ появилась в преддверии годовщины крушения "Боинга", которая произошла 17 июля. В изложенном правительству Нидерландов родственниками жертв авиакатастрофы чувствуется настоящая паника, так как дело разваливается по частям. А главным виновником провала, уверен Корнилов, станет правительство и прокуратура, которые зашли в "откровенный тупик" и поняли, что предъявленные суду фамилии ничего не значат и не имеют никакого отношения к инциденту.

Специалист также отметил, что роль Европейского суда по правам человека, который не занимается судебными слушаниями между государствами, в этом случае неясна. Для международных тяжб существует суд ООН и иные инстанции, поэтому гаагский "потешный" процесс представляет собой "судебное шоу".

Собеседник предположил, что иск будет отвернут во время определения подсудности, так в его компетенции не находятся дела между странами. Но даже в случае принятия иска процесс затянется на годы. В данном случае речь идет о попытке западной стороны сделать виновником трагедии Москву.

Политический аналитик Владимир Брутер отмечал ранее, что Амстердам в действительности не имеет доказательств в причастности России к крушению малайзийского "Боинга" MH17.

Егор МАЛКОВ

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