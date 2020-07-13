Глава Турции гарантировал, что попасть в здание смогут все желающие

Владимир Путин рассказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о недавнем общественном резонансе в России. Он был вызван новостью о том, что у храма Святой Софии в Стамбуле официально изменен статус. Это произошло во время их телефонных переговоров.

На эти слова российского лидера президент Турции дал свое объяснение. Эрдоган сообщил, что, несмотря на эти изменения, посетить уникальный архитектурный объект мирового уровня сможет каждый желающий. В том числе, иностранные туристы будут иметь доступ к христианской святыне, пишет пресс-служба Кремля. После этого заключения президентам удалось договориться, и они продолжили свой рабочий диалог.

Напомним, накануне россияне узнали, что храм Святой Софии в Стамбуле вновь сделали мечетью. Это решение было принято Государственным советом Турции. Русская православная церковь выступила против такого решения. Кстати, за всю свою историю существования, у святыни три раза менялся статус.