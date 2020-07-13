СМИ: запись разговора Путина с Порошенко сфабриковала СБУ

СМИ: запись разговора Путина с Порошенко сфабриковала СБУ
Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Утро.ру
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Подделку разоблачил журналист, знающий манеру общения российского лидера

Аудиозапись беседы президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, которую представили на днях в Киеве, – это подделка. Фейк состряпала и запустила в общество Служба безопасности Украины. В этом убежден журналист Александр Коробко.

По мнению журналиста, Путин не мог в 2015 году говорить с Порошенко столь мягким тоном да еще и называть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пренебрежительно – "этот самый". Коробко уверен, запись сфабриковали в СБУ, передает "Царьград".

Службу журналист называет коллективом предателей, которые должны быть благодарны советскому КГБ и российской ФСБ за остатки своего профессионализма.

"Сегодня СБУ – это организация предателей, которые работают на Америку", – заявил Коробко, отметив, что власти Незалежной предали интересы населения еще 30 лет назад, поскольку Украина "должна была развиваться по выбору украинского народа в 1991 году, то есть в союзе с Россией".

Аудиозапись разговора лидеров России и Украины представил на прошлой неделе депутат Рады Андрей Деркач. По его словам, ему передали материал некие журналисты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сразу усомнился в подлинности записи, указав, что подобные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, поэтому не могут попасть в чужие руки.

Николай ВИКТОРОВ

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