Спецслужбы сорвали планы по выходу части страны под юрисдикцию Венгрии

Группа граждан попыталась отделить часть Закарпатской области от Украины. Их планы сорвали сотрудники Службы безопасности страны.

Пресс-служба ведомства сообщает, что контрразведчики СБУ пресекли инициативу группы соотечественников, действия которых попадают под уголовную статью "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Отмечается, что граждане якобы готовили сбор подписей среди жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора от 1920 года. Согласно этому документу Венгрия потеряла часть своих территорий, в том числе, некоторые земли нынешней Закарпатской области.

В СБУ зафиксирован факт "использования представителями иностранных организаций" гражданина Незалежной для сбора подписей. Также экспертиза ведомства показала, что бюллетени опроса содержат призывы к нарушению территориальной целостности соборной.

"Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций", – сообщили спецслужбисты.

По вышеуказанной статье правонарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, большинство этнических венгров проживают на Украине именно в Закарпатье – это около 12% населения региона. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района. В рамках реформы децентрализации киевские власти затеяли переформатировать территорию страны – предполагается сократить количество районов с 490 до 129. Проект подготовил кабмин, однако в Верховной раде он еще не рассматривался.



Сейчас в Закарпатье насчитывается 13 районов. По планам правительства, их в ходе реформы останется четыре: в частности, к Береговскому району будет присоединен соседний Виноградовский, пишет издание "Гордон".

Добавим, в Закарпатской области проживает около 150 тыс. венгров.

