Остальные кандидаты сильно отстали от Батьки

В Белоруссии грядут выборы президента. Уже в августе гражданам придется решить, кто займет место лидера. За действующего президента Александра Лукашенко свой голос готовы отдать практически 70% населения. Остальные кандидаты сильно отстали от Батьки.

За пост главы государства бороться продолжают пять кандидатов. Рейтинги остальных участников гонки, кроме Лукашенко, не превышают 14,6%.

Почти все граждане Белоруссии планируют высказать свое мнение на предстоящих выборах. Воздержаться от голосования хотят лишь 13%, пишет Belnaviny.