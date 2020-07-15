Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
576 новости
В Белоруссии грядут выборы президента. Уже в августе гражданам придется решить, кто займет место лидера. За действующего президента Александра Лукашенко свой голос готовы отдать практически 70% населения. Остальные кандидаты сильно отстали от Батьки.
За пост главы государства бороться продолжают пять кандидатов. Рейтинги остальных участников гонки, кроме Лукашенко, не превышают 14,6%.
Почти все граждане Белоруссии планируют высказать свое мнение на предстоящих выборах. Воздержаться от голосования хотят лишь 13%, пишет Belnaviny.
Если договор со страховщиком будет признан недействительным, заработанные за период сотрудничества с ним деньги отдадут назад
Лексус и Вован связались с Анджеем Дудой и представились известным именем