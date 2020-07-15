Завоевал доверие: Лукашенко поддержат 70% белорусов

Остальные кандидаты сильно отстали от Батьки

В Белоруссии грядут выборы президента. Уже в августе гражданам придется решить, кто займет место лидера. За действующего президента Александра Лукашенко свой голос готовы отдать практически 70% населения. Остальные кандидаты сильно отстали от Батьки. 

За пост главы государства бороться продолжают пять кандидатов. Рейтинги остальных участников гонки, кроме Лукашенко, не превышают 14,6%.

Почти все граждане Белоруссии планируют высказать свое мнение на предстоящих выборах. Воздержаться от голосования хотят лишь 13%, пишет Belnaviny.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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