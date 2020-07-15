"Никому не отдадим страну": Лукашенко возмутили намеки западных соседей

"Никому не отдадим страну": Лукашенко возмутили намеки западных соседей
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент пригласил зарубежных партнеров лично посетить их выборы

Глава Белоруссии эмоционально высказался о заграничных представителях. Александру Лукашенко не понравились их комментарии, касающиеся предстоящих выборов. Лидер страны предложил партнерам из соседних государств приехать и лично проконтролировать весь процесс.

Президент заявил, что никто в его стране не прячется, поэтому указывать, как им жить, не стоит. Глава Белоруссии отметил, что лучше бы представители других стран разбирались у себя. Он также дополнил, что сейчас не те времена, чтобы за ширму чужих проблем прятать свои, пишет БелТА.

Глава Белоруссии отметил, что свою страну они будут защищать всеми законными методами и "никому не отдадут". По словам Лукашенко, западные соседи, когда оценивают ситуацию в их стране, порой используют двойные стандарты. Поэтому как бы намекают, чтобы во время выборов все было демократично. Но, даже несмотря на все это, по мнению Александра Григорьевича, у зарубежных партнеров все же есть чему поучиться.

Ранее стало известно, что за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовать около 70% жителей страны. Выборы нового главы состоятся уже в августе.

Юлия ЕВГРАФОВА

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