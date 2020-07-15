СМИ: Трамп строит планы на встречу с Путиным до выборов

СМИ: Трамп строит планы на встречу с Путиным до выборов
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Переговоры могут пройти в Нью-Йорке уже в сентябре

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. Об этом сообщает сегодня газета The Times.

Отмечается, что встреча может пройти в рамках инициированного президентом РФ саммита лидеров "ядерной пятерки"– постоянных членов Совбеза ООН, чтобы отпраздновать 75-летие основания организации.

Между тем, как пишет издание, Трампа предупреждают о том, что Путин будет использовать переговоры для укрепления влияния России в мире, ничего не предоставив взамен.

Напомним, последняя встреча лидеров РФ и США состоялась в японской Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" 28 июня прошлого года.

На сегодняшний момент официальных подтверждений возможных переговоров – упоминается дата 15 сентября, когда в Нью-Йорке намечена сессия Генассамблеи ООН – со стороны ни Вашингтон, ни Москвы нет. Однако 13 июля стало известно о телефонном разговоре между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Майком Помпео, в котором, в том числе, обсуждалась тема возможной встречи лидером пяти стран-постоянных членов СБ ООН, куда входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.


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Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ли Сяньлун и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Максим Орешкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Маурисио Макри и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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