В преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на полях "Большой двадцатки" американцы ополчились на главу своего государства. Так, 39-й президент США Джимми Картер заявил, что хозяин Белого дома не по праву занимает высокий пост.

По мнению экс-руководителя Соединенных Штатов, Трамп является нелегитимным правителем, поскольку на самом деле он "не победил в выборах в 2016 году", его усадили в главное кресло заокеанской страны. Нетрудно догадаться, кто помог Трампу.

"Он был введен в должность, потому что вмешались русские",

– цитирует Картера в своем Twitter корреспондент USA Today Сьюзен Пэйдж. Экс-президент потребовал восстановления справедливость, для чего, по словам политика, понадобится полноценное расследование.

NEW: Former president Jimmy Carter says a full investigation “would show that Trump didn’t actually win the election in 2016….He was put into office because the Russians interfered.” Does that mean he’s an illegitimate president? “Based on what I said, which I can’t retract.” pic.twitter.com/Y3UFUBIIDy