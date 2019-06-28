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Трамп в Осаке продемонстрировал свое бескультурье

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома оставил в США правила приличия

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп опять попал в просак. Ещё свежи в памяти его тройное рукопожатие и шуточное "ая-яй-яй" в сторону российского коллеги Владимира Путина, которому он невзначай пригрозил пальцем. 

В очередной раз мистер президент продемонстрировал отсутствие правил приличия. Так, во время вечерней прогулки с участниками саммита G20 Трам заметил вдалеке нечто любопытное и вместо того, чтобы сдержанно об этом оповестить свое окружение, он, позабыв об этикете, принялся "тыкать" пальцем в сторону увиденного.

Судя по видео, американский лидер обрадованно показывал, откуда издаются глухие барабанные звуки. Удовлетворив любопытство спутников, Трамп похлопал по плечу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. 

"Пальцем не показывать, будущего короля по плечу не хлопать: Трамп и культурные манеры",

прокомментировали кадры авторы телеграмм-канала "Пул № 3".

Сегодня, 28 июня, в японской Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путна. Главы государств коснулись вопросов о контроле над вооружениями, ситуации в Венесуэле, Сирии, Иране и на Украине, напоминает "МИР24". По мнению президентов, добрые отношения между Россией и США на руку всему миру, уточняет "Пятый канал". 

Ксения АНДРЕЕВА
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