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Популярный американский рэпер примет участие в президентской гонке в США. Согласно материалам, размещенным на сайте американского Избиркома, Канье Уэст зарегистрировался 15 июля.
Кроме того, уточняется, что музыкант представит партию "Birthday Party" (в переводе с английского – "вечеринка в честь дня рождения", – прим.ред.)
Напомним, что кроме рэпера в битве за президентское кресло примут участие еще четыре человека, включая действующего американского лидера Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что глава Белого дома встретится с Владимиром Путиным до начала предвыборной гонки.
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