Канье Уэст представит партию "Birthday Party"

Популярный американский рэпер примет участие в президентской гонке в США. Согласно материалам, размещенным на сайте американского Избиркома, Канье Уэст зарегистрировался 15 июля.

Кроме того, уточняется, что музыкант представит партию "Birthday Party" (в переводе с английского – "вечеринка в честь дня рождения", – прим.ред.)

Напомним, что кроме рэпера в битве за президентское кресло примут участие еще четыре человека, включая действующего американского лидера Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что глава Белого дома встретится с Владимиром Путиным до начала предвыборной гонки.