В Германии задумались о присоединении России к НАТО

В Германии задумались о присоединении России к НАТО
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В Берлине вспомнили об инициативе экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

Вступление России в Североатлантический блок снова нужно обсуждать, как это было в девяностых годах прошлого века. Так считает депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт. Об этом немец говорил на молодежном форуме "Потсдамские встречи".

"По-моему, это был мэр Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать", – цитирует РИА "Новости" немецкого парламентария.

По его мнению, в Европе необходимо модернизировать всю архитектуру безопасности, поскольку старая, созданная в 1975 г., уже полностью устарела и не функционирует. Европейцы должны играть важную роль в вопросах контроля над вооружением, подчеркнул Шмидт.

В начале недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок ведет диалог с Москвой на самом высоком военном уровне. По его словам, как норвежец, он "выучил особый урок" общения с русскими со времен холодной войны. Тогда Норвегии удавалось достичь прагматического понимания с Россией.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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