Белый дом поддерживает срыв Минских договоренностей

Соединенные Штаты стремятся к закреплению своего влияния в развитии оборонной сферы на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон имеет проект, в рамках которого в 2021 году для Украины будут выделены колоссальные средства лишь на поставки вооружения. Белый дом может предоставить Украине статус партнера НАТО, закрепив таким образом свою роль во влиянии на оборонную сферу Незалежной, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, заключила представитель МИД, США поддерживают на Украине нацеленность на продолжение военных действий на Донбассе и поощряют срыв Минских соглашений.