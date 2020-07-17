Зеленского уличили в обмане

Зеленского уличили в обмане
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент не смог применить во благо полученный от избирателей карт-бланш

По мнению эксперта Владимир Джаралла, предложение украинского лидера Владимира Зеленского объединить все партии страны и бороться за возвращение земель демонстрирует его несостоятельность.

Политолог уверен, что действующий глава Незалежной на деле оказался "пустым болтуном". Джаралла напомнил, что избиратели вручили всю полноту власти в руки Зеленского, но он не сделал ничего, на что надеялись украинцы, тем самым обманув свой народ. 

По мнению политического эксперта, недавний призыв президента ко всем партиям объединиться в борьбе за возврат территорий – попытка сохранить остатки былой популярности, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Действия главы украинского государства лишний раз доказывают, что местные партии хорошо освоили политические технологии и комбинации, и замаются только тем, что ищут "нужную точку для своевременного заявления на ту или иную тему", добавил эксперт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как уставшему от президентства Зеленскому напророчили нервный срыв.

Ольга ФЕДОРОВА

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