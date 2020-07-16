"Отличить БТР от танка": Лукашенко назвал условие для кандидатов в президенты

"Отличить БТР от танка": Лукашенко назвал условие для кандидатов в президенты
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению лидера белорусов, глава государства должен отслужить в армии

Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление во время встречи с военными в Витебске. Президент Белоруссии считает, что в Конституцию страны необходимо добавить новый пункт, касающийся главы государства. По его мнению, этот пост должны получать лишь те, кто отслужил. 

"У нас просятся во власть, а они пороху не нюхали",

– заявил Лукашенко. 

Лидер белорусов добавил, что даже если женщина решит претендовать на эту должность, то она должна будет заранее пройти необходимую подготовку, чтобы "отличить БТР от танка". 

По мнению Лукашенко, главнокомандующий должен знать, что такое армия, чтобы ему не вешали "лапшу на уши", отмечает агентство БЕЛТА. Видео заявления президента Белоруссии опубликовал телеграм-канал "Пул№3". 

В Белоруссии сейчас идет предвыборная гонка. В августе жители страны будут голосовать за нового президента. Главного соперника нынешнего лидера народа Виктора Бабарико, которого задержали в июне, не зарегистрировали для участия в выборах. 

Ранее Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии. 

Полина ИВАНОВА

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