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Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком из всех ныне действующих лидеров на мировой арене. Благодаря этому, отметил представитель Кремля, ему невероятно "подфартило" в жизни.
Пресс-секретарь президента дал интервью "Авторадио", где откровенно рассказал о своем взгляде на работу с главой государства. Он заявил, что никакого творчества в его деятельности не существует, но для него это не является тяжелой ношей.
При этом представитель Кремля отметил, что возможность работать вместе с таким лидером – настоящая удача. По его словам, он ежедневно учится не благодаря книжкам, а в реальности.
"Это уникальная возможность – ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира", – приводит его слова телеканал "360".
Также Песков добавил, что считает Путина "самым блестящим государственным деятелем".
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