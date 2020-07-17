Речь идет о данных по вакцине от коронавируса

Представителям власти Соединенного Королевства не удалось найти доказательств того, что атаки хакеров помешали разработке вакцины от коронавируса. Ранее заявлялось, что это якобы дело рук России.

Так госминистр по делам безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир публично сообщил, что у них отсутствует доказательная информация о каком-либо уроне или вреде. Это произошло в эфире "Sky News" сегодня, 17 июля. Но, несмотря на это, со слов политика, специалисты российской разведки якобы на самом деле вмешались во внутренние дела Британии.

Ранее в центре кибербезопасности Соединенного Королевства рассказали, будто хакеры из России пытались похитить данные по итогам разработки вакцины от китайской инфекции, напоминает "Вечерняя Москва". В список "пострадавших" стран отнесли Америку, Канаду и Соединенное Королевство. Также власти Великобритании грозились найти виновных и наказать.