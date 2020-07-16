Лондон: российская разведка пыталась украсть данные о вакцине против COVID-19

Лондон: российская разведка пыталась украсть данные о вакцине против COVID-19
Sina Schuldt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
МИД Великобритании грозит наказать виновных

Британия обвинила Россию в совершении кибератак, устроенных, по мнению Лондона, с целью завладеть некой информацией о вакцине против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Как отмечает источник, Москва якобы занималась сбором данных не только о разработке препарата, но и об изучении самого SARS-CoV-2. К обвинению британской стороны присоединились Соединенные Штаты и Канада.

По словам главы британского МИД Доминика Рааба, "пока некоторые заняты преследованием собственных целей, действуя безрассудно, Штаты и союзники трудятся над созданием вакцины для сохранения здоровья всему миру".

"Великобритания продолжит поиски виновных в кибератаках и взаимодействие с союзниками для привлечения виновных к ответственности", – говорится в тексте публикации.

В заявлении британского правительства указано, что в "кибератаках" замешаны APT29, Cozy Bear и The Dukes, причем первый, по мнению Лондона, имеет связи с разведкой РФ с 95% вероятностью.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, передает РИА "Новости", что Москва не имеет в распоряжении данных о виновных в предполагаемом взломе британских НИИ, так как непричастна к "кибератакам".

Ранее Великобритания обвиняла Россию в атаках на данные "Института государственного управления". В Лондоне заключили, что к инциденту причастно киберподразделение ГРУ.

Егор МАЛКОВ

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