"Его время прошло": Лукашенко надоел народу Белоруссии

"Его время прошло": Лукашенко надоел народу Белоруссии
Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что в республике имеются достойные кандидаты на пост лидера страны

Глава юридической комиссии РП ООО "Белорусский Хельсинский комитет" Гарри Погоняйло заявил, что Александр Лукашенко допускает много промахов в ходе нынешней избирательной кампании. Прежде всего, лидер страны нетрезво реагирует на существующие в государстве проблемы, в том числе связанные с коронавирусной эпидемией. Более того, президент поссорился с правительством РФ и остальными странами, входящими в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), при этом не имея никаких отношений с Вашингтоном.

Эксперт уверен: стране грозит финансовый крах, который приближают низкие зарплаты, большой процент алкозависимых и бездомных. А Лукашенко не предлагает решений проблем и "кормит завтраками".

"Давным-давно заметно, что это больной человек. Это он сам подтверждает своей маниакальной жаждой власти", – заявил Погоняйло.

Эксперт добавил, что президент Белоруссии является плохим управленцем, демонстрирующим публичное неуважение к своим кадрам, и относится к простым людям как к "народцу". Люди просто устали от такого президента, уверен спикер. 

Более того, Лукашенко на протяжении десятилетий не предлагал никаких путей реформирования, оставив республику в "советском прошлом". Сейчас у него имеются вполне достойные конкуренты с современным взглядом на происходящие события и государственный путь развития. Безусловно, добавил Погоняйло, это пугает Лукашенко. Поэтому он решил расправиться со своими соперниками, дав народу повод для сильного возмущения.

"Такое поведение всем осточертело. Его время прошло", - подытожил специалист в интервью "Хартии'97".

"Утро.ру" писало ранее, что белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обрушился с критикой на Лукашенко, опубликовав на YouTubе видеозапись с его "разбором".

Егор МАЛКОВ

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