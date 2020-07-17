"Ты проиграл": Лукашенко публично унизили в Белоруссии

"Ты проиграл": Лукашенко публично унизили в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белорусскому лидеру намекнули на его "крошечный рейтинг" и обвинили в фальсификации

Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев снова обрушился на Александра Лукашенко не только с критикой, но и с яркими оскорблениями. Мужчина опубликовал видео на "Ютуб", которое назвал "Прокопьев: Лукашенко зассал". 

Мужчина заявил, что раньше Батьке прощали махинации и подтасовки, поскольку тот "был в большинстве". Однако теперь от него отвернулись даже преданные соратники. 

"Но сейчас ты знаешь расклад – ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и зассал, засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует, оно чувствует, что король голый", – отметил Прокопьев. 

Сейчас все приближенные служат Лукашенко из-за страха, а не потому, что им так велит совесть, хотя осознают, что нынешний президент потерпел поражение, добавил ресторатора,. 

"Ты проиграл по-любому", – подчеркнул он. 

Прокопьев считает, что в нынешней ситуации Лукашенко не сможет спастись, даже если "набьет тюрьмы". По его мнению, нынешнему президенту Белоруссии соратники подсовывают фальшивую статистику и уверяют в успехе на выборах, а за спиной ведут себя "хуже оппозиционеров". 

Как указал ресторатор, сам белорусский лидер чувствует, что его правлению приходит конец, поэтому ведет себя суетливо. 

Вадим Прокопьев не впервые провоцирует Александра Лукашенко. Ранее он вызвал президента на дуэль, дав сутки на ответ.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор Бондаренко
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Беги трёхпроцентный сипатый Лука,тебя в Ростове Янукович ждёт.
Вячеслав Москва
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Рад за сябров, есть ещё там нормальные мужики, которые могут поставить на место зарвавшегося хама. Конечно, президе6нтом он себя может переизбрать, но кроме презрения ничего больше не получит. А 9 августа для него начнётся обратный отсчёт времени.
Валерий Камаев
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Собака лает, а караван идет... Так говорят на востоке.
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